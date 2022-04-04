Війська РФ почали вихід із Сумської області – Живицький

Російські війська почали активно виходити з території Сумської області. Як повідомив 3 квітня голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, відступ почався із суботи.

«Останній тиждень ми спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопу, навколо Конотопу. Це Білопільська громада, Буринська громада, Путивлівська, Нова Слобода, це Поповська громада», – сказав Живицький.

Він повідомив про факти «терору» проти цивільного населення, а також що війська РФ «обстрілювали мирних жителів, стріляли невпорядковано по лісах, будинках, танками, гранатометами, автоматами, кулеметами».

Живицький заначив, що зарано говорити про повне звільнення області, але російські «техніка, броня, артилерія вийшли».

3 квітня Генштаб ЗСУ також заявив про початок відведення підрозділів збройних сил РФ з району міста Суми.