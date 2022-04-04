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Три села на підступах до Чернігова звільнені від військ РФ – ОК «Північ»

Чергінів знищений на 70%, заявив напередодні міський голова Владислав Атрошенко

На Чернігівщині Збройні сили України звільнили від російських військ три населені пункти, повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго пам’ятатимуть жахи війни..., нині населені пункти звільнені від фашистської навали. Територія зачищається і контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу», – йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Військові повідомляють про розбиту техніку військ РФ від Чернігова у бік Козельця.

Російські військові продовжують блокувати Чернігів, обстрілюючи інфраструктуру. Місто знищене на 70%, заявив напередодні в ефірі телемарафону міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

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