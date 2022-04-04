Під час мінометного обстрілу на Луганщині загинули два волонтери – влада

Під час мінометного обстрілу в Новодружеську, що на Луганщині, загинули два волонтери – Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін, повідомив гу фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна… пані Ольга врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста», – повідомив Гайдай.

Це не вперше, коли російські військові відкривають вогонь по волонтерах. 31 березня стало відомо, що російські війська неподалік Чернігова обстріляли колону автобусів із волонетерами – 1 людина загинула, декілька були поранені.