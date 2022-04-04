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Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими – Денісова

За словами уповноваженої, до українських військових з острова Зміїний Росія «ставилася як до в’язнів, морально тиснула, а під час прогулянок у дворику спускала собак»

Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температура повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок. До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку», – зазначає омбудсмен.

Російська влада заяву Денісової не коментувала.

Президент України Володимир Зеленський дав 27 березня заявив, що частина моряків та прикордонників, які захищали острів Зміїний від російських військових, загинула, частина потрапила полон і була звільнена в ході обміну.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

Державна прикордонна служба повідомила 26 лютого про ймовірність того, що всі захисники Зміїного вижили.

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