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Голова Черкаської ОВА нагородив одного із прикордонників з острова Зміїний

Голова області нагородив прикордонника відзнакою «За заслуги перед Черкащиною»

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про відзначення одного з прикордонників, які були захоплені в полон на острові Зміїний на початку повномасштабної російської агресії.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний», – цитує Табурця пресслужба Черкаської ОВА.

Голова області нагородив прикордонника відзнакою «За заслуги перед Черкащиною».

Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний
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Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний

Супутникові знімки Maxar від 14 березня показують нові руйнування, завдані російськими військами заблокованому Маріуполю. У місті палають пожежі, велика кількість багатоповерхових житлових будинків сильно пошкоджені або зруйновані вщент.

Обласна влада не наводить повного імені прикордонника. За даними медіа, йдеться про Романа Грибова – офіцера Державної прикордонної служби. За повідомленнями, саме він відповів на пропозицію російського військового корабля здатися в полон фразою, яка згодом стала крилатою.

Раніше вдень 29 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відмовилася підтвердити чи заперечити заяву президента Володимира Зеленського про звільнення з полону частини прикордонників та моряків, які вціліли після нападу російських військ на острів Зміїний 24 лютого.

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