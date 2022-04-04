Кулеба обговорив подальший тиск на Росію і постачання зброї з головою британського МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Великої Британії Ліз Трасс у Польщі 4 квітня. Зустріч відбулася в британському посольстві у Варшаві.

«Ліз Трасс і я скоординували подальший санкційний тиск на Росії та постачання зброї до України. Після різанини в Бучі Росію необхідно зупинити негайно. Жодних більше напів заходів. Санкції G7 та Євросоюзу повинні бути спустошливими. Україна повинна отримати всю необхідну зброю», – заявив Кулеба.

Трасс на спільній пресконференції анонсувала посилення гуманітарної підтримки Великої Британії.

«Я можу анонсувати, що ми запускаємо фонд на 10 мільйонів фунтів для організацій в Україні, в тому числі тих, які допомагають жертвам сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Ми не спочинемо, доки ці злочинці не будуть притягнуті до відповідальності», – заявила вона.

Голова британської дипломатії повторила думку, що Росія повинна бути виключена з Ради безпеки ООН.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Читайте також: Радбез ООН відкинув запит Росії. Москва пропонувала обговорити «провокацію українських радикалів у Бучі»

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».