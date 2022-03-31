Британія запровадила санкції проти RT, російських медіаменеджерів та очільника блокади Маріуполя

Влада Великої Британії запровадила санкції проти засновника державної російської телемережі RT, медіахолдингу «Росія сьогодні» та кількох російських медіаменеджерів. Про це британський уряд повідомив 31 березня.

Санкційний перелік розширено на 14 позицій. До нього, крім структур РТ, потрапили:

генеральний директор холдингу «Газпром-медіа» Олександр Жаров генеральний директор RT Олексій Ніколов

керівник агентства «Супутник» Антон Анісімов

генеральний директор Фонду стратегічної культури Володимир Максименко, а також директор, кадровик та менеджери соцмереж того ж фонду

головна редакторка журналу «Камертон» Світлана Замлєлова

заступник генерального директора каналу «Росія», телеведучий Сергій Брільов (він має британське громадянство)

«Війна Путіна проти України базується на потоці брехні. Британія вже виступала провідником світу у викритті кремлівської дезінформації, і цей останній пакет санкцій б’є по безсоромних пропагандистах, які просувають Путінські фейкові новини та наративи», – йдеться в коментарі міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.

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Крім того, до списку підсанкційних потрапив генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев. Саме він, за даними української розвідки, керує блокадою Маріуполя, де внаслідок російських обстрілів триває гуманітарна катастрофа. Британський уряд наводить прізвисько Мізінцева – «м’ясник Маріуполя».

В усіх осіб, які вказані в переліку, будуть заморожені британські активи, якщо вони в них є, їм буде заборонений в’їзд до країни. Лондон наразі не уточнює, як це працюватиме щодо Брільова з урахуванням його британського паспорта.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України.