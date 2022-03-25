Австралія і Японія запровадили нові санкції проти Росії й Білорусі через війну в Україні

Австралія і Японія запровадили нові санкції через вторгнення Росії в Україну, повідомили представники влади двох країн.

Австралія внесла до чорного списку «російських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації». У цьому списку 22 особи, зокрема, під санкції потрапили головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, телеведучі Тигран Кеосаян і Ольга Скабеєва. Загалом Австралія запровадила проти Росії близько 500 санкцій.

Крім цього, МЗС Австралії оголосило про нові санкції проти Білорусі: обмеження наклали на Олександра Лукашенка, його дружину Галину та сина Віктора.

«Уряд Білорусі на чолі з Лукашенком продовжує надавати стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у їхньому нападі на суверенітет та територіальну цілісність України», – пояснила голова австралійського МЗС Маріс Пейн.

Японія ввела санкції проти 80 компаній і 25 фізосіб, у чорному списку опинилися речник президента Росії Дмитро Пєсков, його дружина Тетяна Навка та їхні діти Єлизавета і Микола. До списку також додані родичі секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева і першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.

У список компаній, проти яких запроваджені санкції, потрапили: Міаський автозавод, суднобудівний завод «Вимпел», Амурський суднобудівний завод, виробник електроніки «Байкал Електронікс», виробничий комплекс «ПО «Стрела», машинобудівний завод «Звезда» та інші. Загалом у чорному списку Японії 101 прізвище і 130 організацій із Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».