Речник Путіна: Кремль не боїться публікації інтервʼю Зеленського російським журналістам

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив 28 березня, що Кремль не боїться публікації інтервʼю президента України Володимира Зеленського, при цьому цензурне відомство «Роскомнагляд» має перевірити матеріал «на предмет відповідності нашому законодавству».

«Роскомнагляд» оцінюватиме зміст цього інтервʼю щодо відповідності нашому законодавству, власне, (попередження регулятора про необхідність відмовитися від публікації) повʼязане просто, напевно, з необхідністю цієї оцінки», – сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, Росія «не боїться» заяв Зеленського, однак «є чинні закони, і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів». Сам Пєсков сказав, що поки що не ознайомився зі змістом інтервʼю.

Півторагодинне інтервʼю у Зеленського 27 березня взяли головний редактор закритого в Росії телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко, головний редактор визнаного в Росії іноагентом видання «Медуза» Іван Колпаков, журналіст та автор книжок Михайло Зигар та спеціальний кореспондент видання «Коммерсант» Володимир Соловйов. Дзядко говорив, що автором частини запитань був головний редактор дозволеного в Росії видання «Новая газета» Дмитро Муратов, але самого нобелівського лауреата серед учасників дискусії не було.

Ще до виходу матеріалу «Роскомнагляд» заборонив російським ЗМІ публікувати інтервʼю із Зеленським та погрожував журналістам перевірками. Генпрокуратура заявила, що «буде дана принципова правова оцінка змісту опублікованих висловлювань та факту їх розміщення».

Після початку бойових дій Росії проти Україні «Роскомнагляд» став блокувати сайти незалежних засобів інформації. На вимогу Генпрокуратури заблокований доступ до сайтів телеканалу «Дождь», радіостанції «Эхо Москвы», під блокування також потрапили «Медуза», «Медіазона», TJ, «Кавказький вузол», російська служба Бі-Бі-Сі, ТВ-2, Deutsche Welle, Euronews, Delfi, Bild та ще кількадесят ЗМІ та сайтів.