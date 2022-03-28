У Росії запускають заміну Instagram

У Росії 28 березня розпочинає роботу нова російська соціальна мережа Rossgram, повідомляє офіційний сайт проєкту. Уточнюється, що з понеділка соціальна мережа буде доступна для партнерів – засобів інформації, спонсорів, інвесторів, а потім розширить свою роботу для блогерів та звичайних користувачів.

В описі сказано, що в Rossgram будуть передбачені «всі можливості для спілкування, бізнесу, ведення блогу, публікації новин або створення власного проєкту», застосунок працюватиме на базах iOS та Android.

За повідомленнями, автором Rossgram є інтернет-маркетолог Олександр Зубов, який називає себе однокурсником автора Telegram Павла Дурова. Про швидкий запуск нової соціальної мережі оголосили 14 березня, коли російська влада заблокувала Instagram.

У березні Тверський суд Москви визнав компанію Meta екстремістською організацією на вимогу Генпрокуратури, піддавши блокуванню соцмережі Facebook і Instagram, які їй належать. Згідно з мотивувальною частиною судового рішення, Meta порушує права росіян та загрожує конституційному ладу Російської Федерації.

Проте використання фейсбуку та інстаграму громадянами Росії не є правопорушенням, попри визнання їхнього власника екстремістською організацією. Визнання Meta екстремістською не поширюється на месенджер WhatsApp, який також належить їй.

Правозахисник Павло Чиков пише, що рішення про визнання компанії Meta екстремістською було ухвалене на підставі того, що:

– у 2016 році в інстаграмі було розміщено нацистську символіку та анотацію книги Адольфа Гітлера «Моя боротьба»;

– у 2020 році у фейсбуці був опублікований ісламістський відеоролик та «картинки націоналістичного спрямування, що містять фашистську свастику та гасла».

Крім того, як вважає російська влада, Meta допускає порушення міжнародних документів у сфері захисту прав та дискримінує російські державні ЗМІ, зокрема видання «Звезда», «Газета.Ру», «Лента.Ру», RT та Sputnik, про це йдеться в рішенні суду.

Приводом для позову Генпрокуратури Росії проти Meta стала зміна політики Facebook, яка дозволяла користувачам в Україні закликати до насильства над росіянами в контексті масштабної війни, яку Москва 24 лютого розпочала проти України.