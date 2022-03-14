Reuters: Meta заборонила бажати смерті головам держав у Facebook й Instagram

Власник Facebook та Instagram – компанія Meta – заборонила на своїх платформах бажати смерті головам держав, у тому числі і президенту Росії, повідомляє Reuters із посиланням на корпоративний лист для внутрішнього користування.

«Ми нетерпимі до закликів до геноциду, етнічних чисток, будь-якої дискримінації, переслідувань чи насильства щодо росіян на нашій платформі», – йдеться у документі.

Офіційно компанія це наразі не коментувала.

Раніше Meta, за повідомленням агентства, відмовилася видаляти коментарі, які закликають до насильства щодо російських військових, і з побажанням смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку, пояснивши це формою «політичного самовираження». Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у зв’язку із «закликами до вбивств та насильства» стосовно російських громадян.

14 березня «Роскомнагляд» заблокував Instagram на всій території Росії. Раніше аналогічне блокування поширилося на Facebook. Російський регулятор пояснив це рішення «поширенням повідомлень, що заохочують і провокують насильство щодо росіян».