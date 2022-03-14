Instagram у Росії заблоковано

У Росії заблоковано соцмережу Instagram. Провайдери запустили процес блокування доступу в ніч на понеділок, повідомили сервіси Netblocks та Globalcheck.

Численні російські користувачі опублікували у мережі незадовго до закриття «прощальні» дописи та емоційні відео. Деякі російські блогери з мільйонами підписників закликали переходити у Telegram, або обходити блокування за допопомогою механізмів на кшталт VPN.

Про те, що Instagram припинить свою роботу в Росії раніше повідомив керівник соцмережі Адам Моссері. Це сталося після того, як 11 березня генпрокуратура Росії попросила Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram «з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців». На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook.

Також російська генпрокуратура зажадала визнати Meta – материнську компанію соціальних мереж Facebook та Instagram і месенджера WhatsApp – екстремістською організацією.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Meta в деяких країнах не видалятиме з соцмереж заклики до насильства щодо російських військових у контексті війни в Україні і до смерті президента Росії Володимира Путіна.

Посольство Росії в США назвало дії компанії «екстремістською діяльністю» і зажадало від американської влади притягнути Meta до відповідальності.