Генпрокуратура Росії хоче визнати Meta екстремістською організацією

Російська Генеральна прокуратура вимагає визнати Meta – материнську компанію соціальних мереж Facebook та Instagram і месенджера WhatsApp – екстремістською організацією. Документи направлені до суду, повідомило 11 березня російське державне агентство ТАСС. Від суду окремо вимагають заблокувати Instagram у Росії, випливає з повідомлення агентства.

Наглядове відомство повідомило, що направило до Слідчого комітету РФ матеріали для вирішення питання про кримінальне переслідування співробітників компанії за статтями про «пропаганду тероризму» і «розпалювання ненависті й ворожнечі». Слідчий комітет Росії вже повідомив, що порушив справи про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності та сприяння терористичній діяльності.

Facebook вже був заблокований у Росії 4 березня, соціальну мережу звинуватили у цензурі російських державних і провладних ЗМІ. Про вимогу блокувати WhatsApp поки що не повідомляли.

Також не зрозуміло, чи визнання Meta в Росії екстремістською організацією означатиме, що користувачі Facebook, Instagram і WhatsApp будуть переслідуватися державою.

11 березня агентство Reuters повідомило, що Meta в деяких країнах не видалятиме з соцмереж заклики до насильства щодо російських військових у контексті війни в Україні і до смерті президента Росії Володимира Путіна.

Посольство Росії в США назвало дії компанії «екстремістською діяльністю» і зажадало від американської влади притягнути Meta до відповідальності.