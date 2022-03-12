Instagram буде заблоковано в Росії з 14 березня – керівництво соцмережі

Керівник Instagram Адам Моссері повідомив, що найближчого понеділка, 14 березня, очолювана ним соціальна мережа припинить свою роботу в Росії.

«У понеділок в Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти Instagram за межами своєї країни. Це неправильно», – написав Моссері у твітері.

Його запис з’явився після того, як 11 березня генпрокуратура Росії попросила Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram «з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців». На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook.

Також російська генпрокуратура зажадала визнати Meta – материнську компанію соціальних мереж Facebook та Instagram і месенджера WhatsApp – екстремістською організацією.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Meta в деяких країнах не видалятиме з соцмереж заклики до насильства щодо російських військових у контексті війни в Україні і до смерті президента Росії Володимира Путіна.

Посольство Росії в США назвало дії компанії «екстремістською діяльністю» і зажадало від американської влади притягнути Meta до відповідальності.