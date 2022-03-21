ФСБ вимагає заборонити діяльність в Росії материнської компанії Facebook та Instagram

Федеральна служба безпеки зажадала негайно заборонити діяльність у Росії компанії Meta, яка є власницею соцмереж Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp. Як стверджував на засіданні Тверського суду Москви 21 березня представник ФСБ, «діяльність організації Meta спрямована проти Росії та її Збройних сил».

Раніше прокуратура підтвердила у суді вимогу заборонити в Росії як екстремістську компанію Meta. Представник прокуратури вказує, що соціальні мережі компанії мають великий вплив на громадську думку. «Компанія Meta свідомо дозволила мову ненависті щодо росіян, чим була створена альтернативна реальність, в якій пригнічувалася будь-яка проросійська позиція та розпалювалася ненависть», – твердить сторона обвинувачення.

Суддя попросила уточнити, як саме має виконуватися рішення суду в разі заборони Meta. «Люди зможуть користуватися (соцмережами Meta) чи ні після рішення суду?» – спитала вона. Представник Генпрокуратури кілька разів не зміг відповісти на це запитання.

Потім він пояснив, що в разі заборони Meta пересічних російських користувачів соцмереж Facebook та Instagram не притягатимуть до відповідальності. Представник обвинувачення таким чином визнав можливість технічно обминути блокування.

Генпрокуратура також уточнила, що просить заборонити в Росії Facebook та Instagram, але не месенджер WhatsApp – «через відсутність можливості публічного розповсюдження інформації», як зазначено у зачитаній суддею позицією Генпрокуратури.

Facebook був заблокований у Росії 4 березня, соціальну мережу звинуватили в цензурі російських державних та продержавних ЗМІ. 14 березня на всій території Росії було заблоковано доступ до соціальної мережі Instagram.

Приводом для позову проти Meta та блокування соціальних мереж стала зміна політики модерації контенту: Meta дозволила українським користувачам висловлювати прокляття та закликати до насильства щодо російських військових (знеособлено, не на адресу конкретних осіб). При цьому в компанії підкреслили, що не підтримують русофобію та будь-яку дискримінацію громадян Росії, а також уточнили, що нові тимчасові правила запроваджені у звʼязку зі вторгненням російської армії в Україну і стосуються тільки території України.