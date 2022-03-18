У Росії найближчим часом можуть заблокувати YouTube – ЗМІ

У Росії найближчим часом – до кінця наступного тижня – можуть заблокувати відеохостинг YouТube. Про це повідомляє російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело, за словами якого, рішення про блокування може бути ухвалене «вже сьогодні».

YouТube – популярна платформа, що належить корпорації Google. Після початку російського вторгнення в Україну російська влада неодноразово вимагала від сервісу цензури матеріалів, які, на її думку, є недостовірними чи антиросійськими.

18 березня Роскомнагляд заявив, що зажадав від Google «у максимально короткі терміни» припинити «поширення погроз» на адресу росіян і трансляцію «антиросійських роликів» на YouТube. При цьому було сказано, що дії адміністрації хостингу «мають терористичний характер».

На думку відомства, компанія Google і Meta (материнська компанія соцмереж Facebook і Instagram, вже заблокованих у Росії) зайняли останніми тижнями «чітко виражену антиросійську позицію».

Генпрокуратура Росії раніше вимагала визнати Meta екстремістською організацією, а Facebook і Instagram було заблоковано. На YouТube ведуть стріми, окрім іншого, російські опозиційні політики й активісти, у тому числі ті, хто залишив Росію, наприклад, команда Олексія Навального.