Російська «Новая газета» заявила про припинення роботи до закінчення війни Росії проти України

Російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи через чергове попередження від «Роскомнагляду». Про це газета заявила 28 березня.

«Ми отримали ще одне попередження «Роскомнагляду». Після цього ми призупиняємо випуск газети на сайті, в мережі й на папері – до завершення «спеціальної операції на території України (як у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.)», – йдеться в заяві.

Напередодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком російським медіа, в тому числі «Новой газете». Російська влада заборонила його публікувати.

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Російська «Новая газета» 4 березня пообіцяла видалити всі матеріали про війну РФ з Україною із сайту та із соціальних мереж, побоюючись кримінального переслідування журналістів через військову цензуру в цій країні.

Головний редактор видання Дмитро Муратов став лауреатом Нобелівської премії миру в жовтні 2021 року за «зусилля щодо захисту свободи думок, яка є умовою для демократії та миру».