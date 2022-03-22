Нобелівський лауреат із Росії продасть медаль премії, щоб допомогти українським біженцям

Лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов виставить медаль премії на аукціон, гроші з якого підуть на користь українських біженців. Про це 22 березня йдеться на сайті очолюваного Муратовим видання «Новая газета».

Муратов закликав сторони припинити вогонь, обміняти полонених, повернути тіла загиблих, відкрити гуманітарні коридори та забезпечити біженців. Він закликав відгукнутися на пропозицію аукціонні будинки, які готові виставити його медаль на торги.

Муратов став лауреатом премії в жовтні 2021 року, разом із ним нагороду отримала також філіппінська журналістка Марія Ресса. Журналісти були нагороджені за «зусилля щодо захисту свободи думок, яка є умовою для демократії та миру».

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.