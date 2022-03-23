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Видання The Insider повідомило про загибель своєї журналістки в Києві

Як зазначає The Insider, після того, як це медіа внесли до переліку «екстремістських організацій» у Росії, Бауліна виїхала з Росії

Російський проєкт із розслідувань The Insider 23 березня повідомило про загибель своєї журналістки Оксани Бауліної під обстрілом у Києві.

За повідомленням редакції, яка розташована в Латвії, Бауліна знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці, коли потрапила під новий обстріл.

Крім неї, загинув ще один цивільний, двоє людей, які супроводжували журналістку, були поранені.

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Як зазначає The Insider, після того, як це медіа внесли до переліку «екстремістських організацій» у Росії, Бауліна виїхала з Росії. Вона встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Станом на 13 березня фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.

Зокрема, 15 березня оператор американського каналу Fox News П’єр Закржевський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок обстрілу біля Києва.

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