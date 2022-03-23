Переслідувана в Росії фрілансерка Радіо Свобода виїхала з країни

Журналістка з російського міста Псков Світлана Прокопʼєва, яка співпрацює з сайтом «Север.Реалії» (це проєкт Радіо Свобода), виїхала з Росії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив головний редактор газети «Псковская губерния» Денис Камалягін.

Згодом журналістка опублікувала пост у фейсбуці, де повідомила, що перебуває в Ризі. За її словами, вона стурбована долею близьких, що залишилися в Росії, а заспокоює себе тим, що вона не в тюрмі і що в неї залишилася професія. «Хрін тепер мене заткнеш. І я повернуся. Як тільки – так одразу», – написала Світлана Прокопʼєва.

Уранці 18 березня поліцейські прийшли до журналістки з обшуком. Вони вибили двері в її дачному будинку, звалили Прокопʼєву з ліжка обличчям у підлогу, одягли кайданки та відвезли на допит. Обшуки одночасно проводилися у місцевих незалежних журналістів та опозиційних політиків. Прокопʼєва перебуває у статусі свідка у справі про наклеп на адресу губернатора Псковської області Михайла Ведернікова.

Поліцейські вважають відомостями, що є наклепом на губернатора, запис в анонімному телеграм-каналі «Гремячая башня» від 10 березня. Його автори критикували політику очільника області щодо незалежних ЗМІ та писали, що вважають недоречними публікації про загибель псковських військових в Україні, які Ведерніков робив у своїй інстаграмі.

Активісти та журналісти повʼязують обшуки з їхньою критикою «так званої спецоперації, яку російська влада проводить в Україні».

2020 року Світлану Прокопʼєву звинуватили у публічному виправданні тероризму через міркування про причину теракту в будівлі ФСБ Архангельська, де загинув 17-річний Михайло Жлобицький. Звинувачення вимагало журналістки 6,5 років колонії. Суд визнав її винною та оштрафував на 500 тисяч рублів.

На підтримку Прокоп'євої виступили міжнародні правозахисні та журналістські організації, російські політики та громадянські активісти.