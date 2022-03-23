Скабєєвій і Кисельову загрожує довічне ув’язнення, їх оголосять у міжнародний розшук – СБУ

Слідчі Служби безпеки України розслідують кримінальне провадження щодо ведучої каналу «Росія-1» Ольги Скабєєвої та директора державного агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова. Їх підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Обом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

«Ці особи давно перебувають у полі зору Служби безпеки. Але основою даного кримінального провадження стали їхні останні дії та заклики щодо війни в Україні. Зокрема, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи «Смотрим» Скабєєва та Кисельов публічно закликали до зміни меж території України. Вони свідомо виправдовують війну РФ проти нашої країни», – наголошують в СБУ.

У відомстві також додають, що обом фігурантам уже повідомлено про підозру українською та російською мовами і незабаром їх оголосять у міжнародний розшук.

«Це означає, що обоє пропагандистів будуть закриті на території РФ, а якщо захочуть виїхати хоч в одну із цивілізованих країн – їх одразу затримає Інтерпол», – наголошують у СБУ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України.