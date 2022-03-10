Зеленський: російські пропагандисти відповідатимуть за співучасть у воєнних злочинах

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домагатиметься притягнення до відповідальності російських пропагандистів, які, за його словами, нестимуть відповідатимуть за скоєні в Україні воєнні злочини так само, як і ті, хто скидає бомби на міста.

«Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів і пов’язаних із ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок», – сказав Зеленський у зверненні 10 березня.

«Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім вас зненавидять громадяни Росії. Усі, кого ви наразі… обманюєте. Коли вони відчують наслідки брехні, відчують по своїх гаманцях, по можливостях, яких стає дедалі менше, по вкраденому майбутньому російських дітей», – додав президент.

Він наголосив, що війна завжди б’є «і по жертві, і по агресору, агресор просто це пізніше розуміє».

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Відтоді багато західних країн запровадили суворі санкції проти Москви.

Європейський союз, зокрема, оголосив про заборону російських державних ЗМІ RT і Sputnik.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ці телеканали є частиною «медіа-машини Кремля», а ЄС «розробляє інструменти для заборони їхньої токсичної і шкідливої дезінформації в Європі».

Вже декілька країн почали розслідування про воєнні злочини РФ, скоєні під час вторгнення в Україну.