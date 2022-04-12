«Контрнаступ на південь і деблокада Маріуполя». Як наступ РФ на Донбас вплине на хід війни?

Що відомо про бойові дії в Маріуполі? Яку роль відіграє місто на воєнному і дипломатичному фронтах? Чи може українська армія деблокувати Маріуполь, і від чого це залежить? Про це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розпитали політиків та військових експертів.

Від ситуації у Маріуполі залежать позиції України в зоні ООС і на переговорах з Росією, заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю агентству Associated Press, оприлюдненому 10 квітня.

під час інтерв’ю агентству Associated Press, Спілкуючись із журналістами, президент висловив думку, що війна Росії проти України рано чи пізно мусить завершитися миром. Натомість Зеленський припустив, що ослаблення позицій на цих напрямках може унеможливити переговори й призвести до повторної окупації вже звільнених територій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 квітня заявив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не кинуті напризволяще.

11 квітня що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не кинуті напризволяще. Повідомлення з'явилося після того, як 10 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» сказали, що з ними ніхто не зв’язується вже понад два тижні. Також у соціальних мережах з’являлися й інші повідомлення про критичне становище військових в місті.

Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

Місто вирішальних боїв

Маріуполь майже повністю зруйнований внаслідок наступів російських військових. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що місто залишається заблокованим.

Сказати про якесь домінуюче положення російських військ не можна

«Битва за порт йде, росіяни обстрілюють приватний сектор там, де піщанка, пляж піщаний, бо вони сподіваються, що там наші позиції, але наскільки я розумію, їх там нема. Знаю, що вони були в порту, близько зайшли в порт, це самі околиці, щоб просунутись до «Азовсталі». Тобто частина контрольована. Частина лівого берега, яка доходить десь до центра, до площі Свободи, плюс-мінус, частина околиць контрольована з боку Мангуша та Нікольського – це житлові масиви 23 і на 18 теж періодично бої йдуть. І частина Кальміуського району. Але сказати про якесь домінуюче положення російських військ не можна», – зазначив Андрющенко.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії й роззброєння Михайло Самусь вважає, що «без заволодіння Маріуполем російська армія не може розпочати повноцінний наступ на Донецьку і Луганську області». За даними експерта, російські військові просунулися в житлових кварталах Маріуполя, але не зайшли на територію заводу «Азовсталь», де тримають оборону українські військові.

«Маріуполь може протриматися виключно стільки, скільки тримає Маріуполь наш гарнізон, тобто наші воїни, герої, які весь цей час, з початку російської широкомасштабної агресії, тримаються і просто жертвуючи своїм життям, тримають цю оборону», – вважає Самусь.

Він зазначив, що «Маріуполь стримує початок широкомасштабної операції, яку агресор називає «битва за Донбас».

У росіян ніяк не виходить створити необхідну концентрацію військ, щоб почати цей великий наступ

«Їм треба встигнути до 9 травня щось продемонструвати. Очевидно, що мова йде про цю велику битву за Донбас з метою демонстрації того, що вони вийшли на адміністративні кордони Донецької області та хоча б про якусь перемогу заявити 9 травня. Вони ніяк її не можуть почати, тобто вони проводять зараз вже кілька днів розвідку боєм, вони намагаються стягнути свої війська. Але українські Збройні сили постійно знищують то колону, то склад боєприпасів. В них ніяк не виходить створити необхідну концентрацію військ, щоб почати цей великий наступ. Але фактично в них не залишилось часу. Я думаю, що незабаром вони все ж таки почнуть цю операцію», – сказав Самусь.

Він вважає, що наступ російської армії на Донбас може кардинально змінити ситуацію. Зокрема, дасть українським військовим можливість провести контрнаступальні дії на півдні, деблокувати Маріуполь.

Росія відкриє фланги, які зараз стоять стаціонарно навколо Маріуполя

«Якщо Росія почне свою широкомасштабну операцію, в цих умовах українські збройні сили зможуть провести свої деблокуючі операції, оскільки, в будь-якому разі, Росія відкриє фланги, які зараз стоять стаціонарно навколо Маріуполя», – зазначив Самусь.

«Як на півдні – тобто я маю на увазі і херсонський, і мелітопольський напрямки, і напрямок Запоріжжя, і сюди ближче – на Волноваху. Тобто я думаю, сподіваюся, що наші захисники в Маріуполі ще протримаються до того часу, коли Росія почне свою операцію, і тоді буде шанс їх визволити. Тобто деблокувати Маріуполь і провести свої операції, які дозволять відкинути російські війська якраз не тільки в районі Маріуполя, але і, наприклад, Мелітополя, і загнати їх, наприклад, назад до Криму. Це досить ймовірно, хоча звісно це нелегко, це буде дуже важко», – додав експерт.

Що впливає на перемовини?

Аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна зазначила, що оборона Маріуполя українськими військовими вже протягом березня зіграла важливу роль у переговорному процесі, оскільки не надала можливості російській армії закріпитися на південному сході, що, відповідно, послаблювало позицію Росії на дипломатичному фронті.

Неможливість взяти Маріуполь військовим чином, оборона не давала Російській Федерації закріпитись на південному сході України

«Оборона Маріуполя героїчна, без жодної допомоги й підмоги протягом місяця вже на усіх раундах переговорів зіграла кардинальну роль, бо неможливість взяти Маріуполь військовим чином, вона не давала Російській Федерації закріпитись на південному сході України й відповідно послаблювала переговорну позицію», – вказала експертка.

«Поряд з цим, штучно створена в Маріуполі катастрофа давала Україні приводи не йти на забаганки РФ і вимагати підтвердження гуманітарних коридорів, дозволів на евакуацію населення. І те, що Росія кожного разу відмовляла в цьому, лише посилювало аргументованість України до наших міжнародних партнерів про те, що Росія діє всупереч будь-яким правилам ведення бойових дій», – зазначила Марія Золкіна.

Політолог Олеся Яхно вважає, чим довше українські військові зможуть утримувати Маріуполь, тим міцнішою буде позиція України в переговорах з Росією. Втім, на думку експертки, «російська влада на сьогодні не має бажання йти на компроміси та прагне захопити під свій контроль якомога більше українських територій».

Від того, який буде результат цих боїв, які очевидно будуть в найближчій перспективі на Донбасі, далі може залежати дійсно переговорна позиція

«Позиція України дуже зрозуміла. Ми бачимо, що зараз захід став надавати більше військової допомоги Україні в частині моря. Якщо ми кажемо про захист півдня і частину сходу також – це більше озброєнь. Тому що всі розуміють, що від того, який буде результат цих боїв, які очевидно будуть в найближчій перспективі на Донбасі, далі може залежати дійсно переговорна позиція», – пояснила Яхно.

За її словами, Росія не просто так стільки років намагалася захопити Маріуполь, тому що він має стратегічний напрямок і надає стратегічні переваги тій стороні, яка його контролює. Також Олеся Яхно зауважила, що від результату боїв на Донбасі залежить і подальша позиція Росії в переговорному процесі з Україною.

«Ми будемо відвойовувати Донбас, це будуть бої, а за їхніми результатами будуть звичайно так, переговори. Якщо Росія нічого не отримає, абсолютно нічого, вони якось там будуть пояснювати в себе, навіщо була ця війна взагалі і що вони там отримали. Але шантажувати й диктувати умови Росія не зможе. А якщо вони щось захоплять суттєво, то в майбутньому це надасть новий імпульс, і Росія намагатиметься, можливо, якусь перевагу десь використовувати для подальших військових дій», – вважає Яхно.

Російська паспортизація

Наряду з постійним бомбардуванням, депортацією маріупольців за межі України, Росія почала примусову паспортизацію вивезених українців, стверджує уповноважена Верховної Ради зі справ людини Людмила Денисова. За її даними, шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, владою Росії було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийняття до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів.

Денисова вказує на те, що такі дії Росії спрямовані на «продовження примусової інтеграції захопленого населення у російський політичний, економічний і гуманітарний простір».

Марія Золкіна підкреслила, що видача Росією паспортів громадянам України, так само як і примусова евакуація, є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«По-перше, евакуацією це назвати не можна. Будь-яке вивезення людей, з української території на територію агресора, згідно з міжнародних гуманітарних правил, є насильницькою депортацією. І має розцінюватись саме так, а не як гуманітарна політика Російської Федерації», – сказала вона.

Аналітик підкреслює, що позбавлення можливості українських громадян повернутися до українського консульства, або до будь-яких інших установ, наприклад, до представництв міжнародних організацій у праві відновлення українських документів – теж є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Тому і депортація українського населення, і видача паспортів, є ще одним порушенням міжнародного права, спробою прикрити ті злочини, які Росія чинила в Маріуполі», – пояснила Золкіна.

«Опустили до інстинкту виживання»

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі, якому нещодавно вдалося вивезти з Маріуполя маму й сестру, зазначив, що до повномасштабної війни у Маріуполі були певні проросійські настрої, як і в будь-якому місті на Донбасі.

«З моїх спостережень, проросійські настрої там були дуже серйозні. Це проявлялося в тому, що такі партії як ОПЗЖ, партія Шарія мали досить суттєву підтримку у міській раді, мали свої фракції, які, до речі, зараз складають її окупаційну адміністрацію… вони були, як і в будь-якому місці на Донбасі там, де достатня кількість людей похилого віку, які дивляться російське телебачення, я б сказав так – радянські люди», – стверджує Ялі.

Втім, зараз, розповів експерт, користуючись блокадою Маріуполя, російські сили навмисно поширюють серед містян інформацію, що українська влада і Збройні сили України нібито залишили Маріуполь.

«Коли почалася теперішня фаза війни й досі місто перебуває в інформаційній блокаді. Російська пропаганда, війська діють, вони навмисно ізолювали місто. У людей немає досі зв'язку з рідними, не говорячи про телебачення. Я вже неодноразово чув і від моєї матері, яка спілкувалася с людьми, такі наративи. Там налагоджені джерела колаборантів, шпигунів, агентів і вони користувалися і розповсюджували такі наративи: «влада вас кинула, місто злили, ЗСУ вас покинуло, Зеленський зробив це навмисно, це договірняк» – такі меседжі я чую. Тобто: вас навмисно віддали, і з Києва вийшли», – розповів Ялі.

На його думку, «у людей, які не їли тижнями та вмирали з голоду, виробляється Стокгольмський синдром».

«Людина, яка надломлена психологічно, не може критично мислити. А там зробили так, що опустили до інстинкту виживання. І от, коли їм надають ту їжу, коли вони вже місяць не чують про владу, яка їх залишила, з їх точки зору, всі навколо говорять «так нас кинули». На превеликий жаль, у них є підстави, про які я сказав, коли ми мовчали, влада мовчала, закривала очі ніби цього немає», – пояснив експерт, зазначивши, що «місцева влада дала підґрунтя для укріплення проросійських настроїв».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Маріуполь залишається заблокованим російською армією із 1 березня 2022 року. Більшість районів міста знищені.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські війська цілеспрямовано убивають цивільне населення.