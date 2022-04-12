Військовий та двоє цивільних постраждали внаслідок застосування невідомої отруйної речовини у Маріуполі, повідомляє полк «Азов», який захищає місто. Самі військові кажуть, що зараз встановити речовину неможливо, адже місто оточене, а на самому місці інциденту ідуть бої. У соціальних мережах можна побачити багато заяв щодо використання Росією «Зарину», але ці повідомлення нічим не підтверджені. Напередодні так званий прес-секретар «армії ДНР» Едуард Басурін в ефірі російського каналу говорив, що розглядається варіант хімічної атаки проти захисників Маріуполя.

У повідомленні «Азову» зазначалося, що речовину скинули з безпілотника.



Згодом з’явилася інформація, що постраждало 3 людей. А вранці 12 квітня полк «Азов» опублікував відео із постраждалими. Вони описують побачене як туман чи дим, а симптоми – так:

«Дивимося, а там все біле на заводі. Як туман стояв. І такий солодкуватий присмак. Стало одразу погано. Шум у вухах. Тахікардія та слабкість. Ледве сюди дістався. Мама он взагалі 3 рази «від’їжджала». Свідомість втрачає, очі закочує», – коментує цивільний чоловік.

Цивільна літня жінка (в «Азові» кажуть, що її стан найважчий): «Тричі втрачала свідомість. Тепер не можу ногами ходити. До цього зі здоров’ям все було нормально».

«Почули вибух, – розповідає військових на ношах. – Вирішили піднятися подивитися, що там до чого. Я побачив такий туман. Дали команду в укриття. Коли заходив, то стало важко дихати. Запаморочення, ноги підкошуються».

Військовий медик: «За результатами проведеного огляду можна зробити висновок, що були застосовані отруйні сильнодіючі речовини, переважно задушливої дії. Верифікацію діагнозу провести неможливо, бо ми в повній блокаді. І токсикологічний аналіз ми виконати не можемо».

Українська влада перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Намагаємося зрозуміти, що (це було – ред.). Але, за попередніми даними, можу говорити, що є припущення, що це, можливо, були фосфорні боєприпаси. Але остаточна офіційна інформація буде пізніше», – сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

Вона додала, що ризик застосування хімічної зброї російськими силами є, «і він досить високий».

США, Британія та Австралія заявляють, що очікують більше інформації щодо можливого використання Росією хімічної зброї.

«Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами», – сказав речник Пентагону Джон Кірбі ​.

«За повідомленнями, російські військові могли застосувати хімічні агенти проти жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами, аби перевірити деталі», – повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Вона вказала на те, що будь-яке застосування такої зброї було б «грубою ескалацією в цьому конфлікті».

Очільниця австралійського міністерства закордонних справ Меріс Пейн заявила, що Австралія буде працювати з партнерами, щоб перевірити точність тих повідомлень.

Буквально одразу після повідомлення полку «Азов» про атаку, в соціальних мережах почали ширитися повідомлення, що використовувалася речовина «Зарин». Вона має нервово-паралітичну дію. І в її застосуванні раніше звинувачували режим Башара Асада у Сирії. Проте жодних джерел автори цієї гіпотези не називали.

Яка вона – хімічна зброя?

По суті – це хімічні речовини та токсини, які можуть сильно нашкодити людині, або навіть вбити ї, і використовуються вони у воєнних цілях. Найбільш поширений спосіб застосування – в артилерійських снарядах, авіабомбах, ракетах. Тобто, у вибухових пристроях.

За своєю дією на організм розподіляються на:

Задушливої дії. Пошкоджують дихальні шляхи.

Шкірно-наривної дії. Пошкоджує тканини людини. У великій кількості може призвести до внутрішніх кровотеч. Також може засліпити людину.

Нервово-паралітичної дії. Порушує роботу мозку. Може призвести до паралічу.

Інформації мало, щоб встановити, що там використовувалося – токсиколог



Встановити це у блокадному Маріуполі дуже складно: немає майже ніякої інформації про можливий тип боєприпасу, площу ураження, погодні умови та інше. Але є декілька непрямих відомостей, пише експерт-токсиколог Володимир Саркісян. По-перше, формулювання «дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром» можуть свідчити про те, що діагноз ставив лікар. Але в переліку немає нічого про міоз – надприродне звуження зіниць. А це неодмінний симптом отруєння нервово-паралітичною отрутою. Також, постраждати мали ті, хто надавав першу допомогу отруєним. Тож або в них симптоми ще на настали, або це була не нервово-паралітична отрута. Адже могли використовуватися якісь інші речовини.

«Наприклад, речовини подразної дії цілком легальні і навіть дозволені для використання у мирні часи. Це так звані «поліцейські гази». Вони обліковуються як спецзасоби, а не як зброя. Втім, при високих концентраціях вони також мають і задушливу, і загальноотруйну дію – навіть до смертельної», – пише Володимир Саркісян.

Мотив – добити маріупольське оточення

Радник голови МВС Антон Геращенко не має сумнівів, що мала місце хімічна атака, тим паче, що російські спікери попереджали: вони можуть зробити це, оскільки надто складно вибити захисників з Азовсталі: «Я не сумніваюся, що російські покидьки могли використати хімічну зброю, щоб вбивати наших героїв».

«Росіянам для того, щоб прорвати оборону Маріуполя та інших напрямків, потрібна зброя, яка, в першу чергу, деморалізує», – каже керівник безпекових програм Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Якщо на початку Росія прагнула використати ефект несподіванки, атакуючи Київ, то вдруге так зробити не вийде – тож Кремль шукає, які деморалізуючі фактори можна використати. «В першу чергу, це ІПСО, але не виключене і обмежене використання хімічної зброї. Через байки про біолабораторії вони готували до цього весь світ. Вони вже були близькими до цього, коли двічі влучали в цистерни з азотною кислотою в Рубіжному. А чому Маруіполь – їм треба добити оточення».​

«Тяжкі наслідки»: як західні партнери обіцяли покарати Росію?

Починаючи з середини березня західні партнери України неодноразово заявляли, що Росія може вдатися до використання хімічної зброї проти України. А також обіцяли, що такий крок не залишиться без відповіді. Однак ніякої конкретики не наводили. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про «тяжкі наслідки», які отримає Росія. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд говорила, що Росія відчує «дуже багато наслідків». А президент США Джо Байден заявляв, що такі дії можуть змінити підхід до участі НАТО у війні в Україні.

Инструкция Министерства здравоохранения на случай применения химического оружия:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы, заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для дальнейших инструкций, предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ;

при эвакуации возьмите с собой аптечку, оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

в случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышениям, в случае выброса аммиака – низом.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: