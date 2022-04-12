Маляр: дані про застосування РФ хімзброї в Маріуполі перевіряють, можливо, це були фосфорні боєприпаси

Українська влада зараз перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було – ред.). Але, за попередніми даними, можу говорити, що є припущення, що це, можливо, були фосфорні боєприпаси. Але остаточна офіційна інформація буде пізніше», – сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

При цьому вона додала, що ризик застосування хімічної зброї російськими силами є, «і він досить високий».

Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

За повідомленням, у постраждалих – дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром, а наслідки використання невідомої речовини уточнюють.

Пізніше лідер «Азова» Андрій Білецький повідомив про трьох постраждалих. За його словами, у них «чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків».

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що її країна разом із партнерами працює над перевіркою деталей щодо можливого застосування хімічної зброї в Маріуполі.

11 квітня російське державне агентство «РИА Новости» процитувало одного з представників підтримуваного Росією угруповання «​ДНР»​ Едуарда Басуріна, який допустив застосування хімічної зброї проти українських військових у Маріуполі, які перебувають в «Азовсталі».

Вранці 11 квітня британська військова розвідка допустила можливість застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.