Британія «разом із партнерами» перевіряє заяви про застосування хімічної зброї в Маріуполі – Трасс

Велика Британія намагається перевірити повідомлення про застосування російськими військами хімічної зброї в Маріуполі. Про це повідомила 12 квітня міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.

«За повідомленнями, російські військові могли застосувати хімічні агенти проти жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами, аби перевірити деталі», – повідомила вона.

Трасс вказала на те, що будь-яке застосування такої зброї було б «грубою ескалацією в цьому конфлікті».

«Ми притягнемо Путіна та його режим до відповідальності», – додала вона.

Захисники Маріуполя з полку «Азов» повідомили, що ввечері 11 квітня російські військові застосували невідому отруйну речовину проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.