Від ситуації в Маріуполі залежать позиції України в зоні ООС та на переговорах – Зеленський

Від розвитку подій у Маріуполі, який блокує російська армія, залежать позиції України на сході загалом та в переговорному процесі з Росією. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю з агентством AP, оприлюдненому 10 квітня.

Спілкуючись із журналістами, президент висловив думку, що війна Росії проти України рано чи пізно мусить завершитися миром.

Водночас він визнав, що рішення про продовження переговорів важко не сприймати емоційно.

«Якщо ми говоримо не емоційно – хоча це складно – ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчитися миром або закінчується мільйонами жертв. І все одно там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни. І саме з цього ми повинні робити висновки – так, ми повинні боротися, але боротися заради життя, не можна боротися заради пилу, коли вже нічого немає», – сказав Зеленський.

За оцінкою голови держави, «ніхто не хоче домовлятися з людьми, які катували цей народ», але не можна втрачати можливості для дипломатичного рішення.

«Маріуполь – це серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється. Ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть слабші позиції. Вони – люди, які на себе відтягнули велику кількість ворога. Що сильніша наша позиція в Маріуполі, то сильнішою буде наша позиція на сході держави. І наші позиції будуть міцнішими в ООС. І, якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас ближчим, і у нас будуть переваги в діалозі з Росією», – вважає президент.

Натомість, припускає він, ослаблення позицій на цих напрямках можуть унеможливити переговори і призвести до повторної окупації вже звільнених територій.

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«Ми віримо в інший результат, в нашу перемогу», – додав Зеленський.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 7 квітня звинуватив Україну у відході від домовленостей, досягнутих на переговорах із Росією і зміні переговорної позиції.

Український переговорник, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув претензії Лаврова, зазначивши, що той не брав безпосередньої участі в переговорах, а цими заявами Москва намагається відвернути увагу від воєнних злочинів у Бучі.