Україна наразі не має готового переліку країн-гарантів безпеки – Зеленський

Україна поки що не має переліку країн, готових гаранувати безпеку через загрози з боку Росії, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам, показаному в рамках всеукраїнського телемарафону.

«Різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас. Нам потрібні серйозні гравці. Нам потрібне коло країн, які готові протягом 24 годин надати будь-яку зброю, нам потрібно, щоб санкції були розроблені заздалегідь, і вони першої ж секунди, коли ми відчули загрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав об’єдналося і ввело все одразу. Під колбу загнали цю державу (Росію – ред.), – сказав він.

Президент також розкритикував ідеї «демілітаризації» та «денацифікації», які Росія хотіла б внести до угоди. "

«Фразу «демілітаризація» ми забули ще тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва.

«Денацифікація» – звучить образливо, ми можемо використовувати цей термін стосовно вас і, як показала та сама Буча, ми маємо рацію», – сказав Зеленський.

Він додав: «Ми розуміємо, що навіть, якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, через два роки Росія може повернутися».

Можливість переговорів із Росією після трагедії у Бучі Зеленський назвав «викликом».

«Усі ми, і я зокрема, сприйматимемо навіть можливість переговорів як виклик. Виклик внутрішній насамперед, свій, людський. Потім, коли береш себе в руки, а це доводиться робити, я гадаю, що ми не маємо іншого вибору», – сказав він.

Напередодні президент затвердив склад делегації для переговорів із Росією про «гарантії безпеки України».

Під час «Стамбульського раунду» переговорів між Україною і Росією щодо закінчення війни українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5 статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилась помилка Будапештського меморандуму», повідомив член української переговорної групи Давид Арахамія.​

Серед гарантів своєї безпеки Україна, як каже Арахамія, бачить насамперед країни Ради безпеки ООН (зокрема, Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль).