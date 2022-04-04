Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із Росією про «гарантії безпеки України»

Президент Володимир Зеленський підписав указ про склад делегації, яка працюватиме на переговорах із Росією над проєктом договору про гарантії безпеки для України. Документ з’явився на сайті голови держави 4 квітня.

Він передбачає створення делегації України «для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України».

Вона має такий склад:

Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу» – голова делегації

Андрій Костін, народний депутат від «Слуги народу»

Дмитро Лубінець, народний депутат, група «За майбутнє»

Денис Малюська, міністр юстиції

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента

Олексій Резніков, міністр оборони

Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ

Рустем Умеров, народний депутат від «Голосу»

Олександр Малиновський, юрист-міжнародник, експерт делегації

Олександр Чалий, надзвичайний і повноважний посол України, експерт делегації

Указом Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням із міністром закордонних справ змінювати склад делегації та залучати до її роботи працівників державних органів, підприємств, та організацій.

Президент також затвердив таємні директиви делегації для участі в переговорах із Росією.

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Під час «Стамбульського раунду» переговорів між Україною і Росією щодо закінчення війни українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5 статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилась помилка Будапештського меморандуму», повідомив член української переговорної групи Давид Арахамія.​

Серед гарантів своєї безпеки Україна, як каже Арахамія, бачить насамперед країни Ради безпеки ООН (зокрема, Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль).