Військові РФ силоміць вивезли пацієнтів та персонал однієї з лікарень Маріуполя до ОРДЛО – мерія

Російські військові силоміць вивезла пацієнтів та персонал однієї з лікарень Маріуполя на територію тимчасово окупованих частин Донбасу. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

«Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів», – зазначають у міськраді.

За словами мера міста Вадима Бойченка, його команда наразі формує єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім «повернути кожного маріупольця в Україну».

«Це – складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної воєнної адміністрації. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя», – наголошує мер міста.

З огляду на бойові дії редакція не може перевірити цю інформацію в інших джерелах.

6 квітня влада Маріуполя заявила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у місті Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

5 квітня Служба безпеки України повідомила, що Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну. Для цього, за її даними, планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.