«Це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди» – Зеленський про блокаду Маріуполя військами РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тривала блокада російськими військовими міста Маріуполя може означати бажання Росії показати здатність повністю захопити українське місто і видати це за «перемогу».

«Великої стратегії РФ не має – вони не зайняли цю частину (Київ), то займають Донбас, південь України, коридор до Криму – Херсонську і Запорізьку області», – сказав Зеленський в інтерв’ю журналістам, показаному по телемарафону.

Він продовжив, що війська РФ і далі «будуть битися за Донбас, а Маріуполь – це для нас життя, для нас це місто, а для них, на жаль, – це «медалька», яку вони хочуть повісити собі на груди».

Зеленський висловив сподівання на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників.

«Ми домовилися на сьогодні із Туреччиною. Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. Вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих... Ми чекаємо на погодження від Путіна. Від цього залежить цей момент. Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості», – сказав Зеленський.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших на фронті. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.