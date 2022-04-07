Лавров звинуватив Київ у зміні переговорної позиції. В ОП кажуть: він намагається відвернути увагу від подій у Бучі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну у відході від домовленостей, досягнутих на переговорах із Росією і зміні переговорної позиції.

Лавров звинуватив Україну в тому, що вона відмовилася від своєї пропозиції про те, що міжнародні гарантії її безпеки нібито не поширюються на окупований Росією Крим.

Російський міністр також звинуватив Україну у зміні положення в проєкті угоди, щодо того, що військові навчання на українській території можуть бути організовані за згодою всіх країн-гарантів, включаючи Росію.

Український переговорник, радник голови Офісу президент Михайло Подоляк відкинув претензії Лаврова, зазначивши, що той не брав безпосередньої участі в переговорах, а його заяви мають «суто пропагандистське значення».

Подоляк заявив агентству Reuters, що Москва намагається відвернути увагу від подій у Бучі.

«Так слід сприймати будь-які подібні заяви», – сказав він.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.