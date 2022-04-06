Орбан пропонує переговори з Путіним про мир. У Зеленського назвали ідею «медійним хайпом»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 6 квітня під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запросив його до Будапешта на переговори про мир в Україні. У переговорах, як сказав Орбан, мають взяти участь також президент України Володимир Зеленський та лідери Німеччини і Франції. За словами угорського премʼєра, Путін відреагував «позитивно», але висунув кілька умов. Про те, які це умови, угорський лідер не сказав.

За словами Орбана, він закликав Путіна до негайного припинення вогню в Україні. Дії Росії в Україні він назвав агресією, проте знову повторив, що Угорщина, на відміну від багатьох країн НАТО, не постачатиме Києву зброю. Він також сказав, що Будапешт готовий виконати вимогу Кремля та платити за російський газ рублями.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню «Українська правда» дав зрозуміти, що в Києві не розглядають ідеї Орбана серйозно, назвавши їх «медійним хайпом». Російсько-українські переговори, за словами Подоляка, тривають в онлайн-форматі, проте можлива зустріч лідерів у Будапешті не обговорюється.

З часу російського масштабного вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто прем’єр-міністрові Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.

Останніми днями, особливо до і після парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла партія Орбана «Фідес» між Києвом та Будапештом відбувся обмін різкими політичними заявами. Водночас посол України в Угорщині Любов Непоп напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що не бачить напруги між українським та угорським керівництвом. Вона припустила, що угорська та українська сторона зрозуміли «емоційність» одна одної, а «зараз потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб закінчити війну».