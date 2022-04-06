Голова МЗС Угорщини Сійярто повідомив про виклик посла України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у фейсбуці про виклик посла України через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України.

«Ми від самого початку чітко говорили про війну по сусідству: ми засуджуємо військову агресію, відстоюємо суверенітет України, дозволяємо рятуватися втечею сотням тисяч біженців та доставляємо сотні тонн продовольства та інших пожертвувань у межах допомоги Угорщини. Водночас, звісно, безпека Угорщини та угорського народу має першочергове значення для нас», – сказав Сійярто.

Він заявив, що Угорщина не буде «ставити під загрозу мир та безпеку угорського народу».

«Ми не готові ризикувати миром та безпекою угорського народу, тому не перевозимо зброю та не голосуємо за енергетичні санкції», – сказав міністр.

Сійярто сказав: «Ніхто не може собі дозволити оцінювати демократичне рішення угорського народу. Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні».

«Українським лідерам пора припинити ображати Угорщину і врахувати волю угорського народу», – сказав Сійярто.

Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.

З часу російського масштабного вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто прем’єр-міністрові Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.

Останніми днями, особливо до і після парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла партія Орбана «Фідес» між Києвом та Будапештом відбувся обмін різкими політичними заявами. Водночас посол України в Угорщині Любов Непоп напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що не бачить напруги між українським та угорським керівництвом. Вона припустила, що угорська та українська сторона зрозуміли «емоційність» одна одної, а «зараз потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб закінчити війну».