Зеленський розкритикував позицію прем’єр-міністра Угорщини щодо України

Президент Володимир Зеленський розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його позицію і політику щодо України, проти якої Росія розв’язала війну.

«Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем’єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші – роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну. Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?», – звернувся президент у нічному відеозверненні.

Зеленський запевнив, що український народ підтримує угорський і навпаки.

«Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об’єднують. Політики йдуть, а правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною, а не «спеціальною операцією». Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою», – сказав Зеленський.

Офіційних коментарів з угорського боку наразі не було.

Володимир Зеленський і раніше звертався до влади Угорщини, зокрема у виступі перед Єврорадою 25 березня. Тоді він критикував Орбана за вагання вводити санкції чи ні, пропускати зброю через свою територію чи ні, торгувати з Росією чи ні.

З часу російського вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.

У неділю, 3 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Після 12 років безперервного правління чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан (партія «Фідес») протистоятиме Петеру Маркі-Зай, кандидату від об’єднаної опозиції. Перемога Орбана, найімовірніше, означатиме продовження дотеперішньої політики Будапешта щодо України.