Напруги між Зеленським і Орбаном немає – посол України в Угорщині

Посол України в Угорщині Любов Непоп не бачить напруги між українським президентом і угорським прем’єр-міністром, якого переобрали на новий термін. Про це Любов Непоп сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи заяву Віктора Орбана, в якій він назвав Володимира Зеленського своїм опонентом.

«Ми всі розуміємо, що президент України Володимир Зеленський не був і не міг бути опонентом прем’єр-міністра Угорщини чи будь-кого з політичних діячів Угорщини так само, як Україна не була і не могла бути учасником виборчого процесу», – пояснила дипломатка.

Промову Орбана, у якій він заявив, що Зеленський заважав його переобранню, посол розцінила як прояв емоцій від тріумфу.

Вона висловила сподівання, що після виборів загалом вщухнуть і емоції.

«Мені здається, що угорська сторона зрозуміла нашу емоційність, без якої ми не можемо говорити про війну, яка триває в Україні. Ми зрозуміли емоційність Угорщини, з якою вони відреагували на свою перемогу. Вибори закінчилися – війна триває. Тому зараз потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб закінчити війну для того, щоб зупинити Путіна і не дати йому знищити Україну», — додала Непоп.

Напередодні премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після 12 років при владі знову зберіг свою посаду, після перемоги своєї партії «Фідес» на виборах назвав президента України Володимира Зеленського одним зі своїх опонентів.

«Ми будемо памʼятати цю перемогу до кінця життя, тому що нам довелося боротися з величезною кількістю опонентів», – сказав Орбан, вказавши на угорських лівих, «бюрократів» у Брюсселі, міжнародні ЗМІ, «і український президент також – у нас ніколи не було стільки опонентів одночасно».

У відповідь на це в МЗС України заявили, що в прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана немає жодних підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з президентом України.

«По-перше, ані Україна, ані її президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою – боротьбою з російською агресією. Прем’єр-міністр мав би бути вдячний президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента Путіна», – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко висловив сподівання, що новий мандат дозволить угорському уряду, «серед інших першочергових задач, зосередитися на протидії агресивній політиці президента РФ, за наказом якого російська армія скоює звірства проти українського народу, а оприлюднені в день угорських виборів факти російських воєнних злочинів щодо мирного населення, насамперед різанини в Бучі, Ірпені та Гостомелі, не залишаться непоміченими».