Опозиція в Угорщині визнала поразку перед Орбаном на парламентських виборах

Лідер об’єднаної опозиції Угорщини Петер Маркі-Зай визнав поразку на парламентських виборах 3 квітня перед багаторічним прем’єром Віктором Орбаном, який здобув переконливу перемогу.

Маркі-Зай звинуватив орбанівську партію «Фідес» у домінуванні в медіапросторі країни та маніпулюванні адмінресурсом.

«Я не хочу приховувати свого розчарування, свого суму... Ми знали, що це буде нерівне поле гри», – сказав Маркі-Зай прихильникам після оголошення попередніх результатів голосування.

«Ми визнаємо, що «Фідес» отримала переважну більшість голосів. Але ми й досі сумніваємося, чи були ці вибори демократичними та вільними», – сказав лідер опозиції.

ЦВК Угорщини пізно ввечері 3 квітня заявила, що за підрахованих 98% голосів партія Орбана «Фідес» набрала 53,1%, опозиційний альянс Маркі-Зая набрав 35%. Також передбачається, що Фідес переможе у 88 зі 106 одномандатних округів.

У нічному виступі перед прихильниками 58-річний Орбан назвав перемогу «настільки великою, що її можна було побачити навіть з Місяця».

«Великі міжнародні центри сили та організації виступили проти нас, і вони теж повинні щось сказати: кожен пенні, який вони дали угорським лівим, був марною тратою грошей», – сказав Орбан.

За попередніми результатами, «Фідес» буде мати більшість у дві третини у наступному парламенті, тоді як опозиційний альянс матиме 56 місць. Крайня права партія «Наша Батьківщина» також здобула 7 місць.

Хоча Віктор Орбан загалом підтримав Україну, коли на її територію вторглася РФ, він все ж заявив, що не дозволить зброї із Заходу прослідувати територією Угорщини для передачі Україні. На мітингу 1 квітня Орбан попередив, що перемога опозиції на виборах призведе до того, що «наступного дня» в Україну хлине зброя, а імпорт енергоносіїв із Росії буде припинено, що завдасть збитків угорцям та економіці країни.

Він також розкритикував у відповідь президента України Володимира Зеленського за те, що той заявив про тісні контакти угорського уряду з Москвою.

«Вибори завжди були важливими, але у зв’язку з війною та можливістю економічної кризи в Європі ставки високі як ніколи», – сказав Орбан в інтерв’ю 1 квітня Kossuth Radio.

Нинішня перемога на виборах стала четвертою поспіль для Орбана, який є головою уряду найдовше з-поміж країн ЄС.

Критики звинувачують його у зміцненні однопартійного правління шляхом зміни конституції, контролі багатьох ЗМІ та «переписуванні» виборчого законодавства на користь «Фідес». У ЄС його часто критикують за «неліберальну демократію», антиімміграційну політику та заходи проти ЛГБТ-спільноти.