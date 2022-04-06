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Через черговий артобстріл Балаклії загинули троє людей – прокуратура

Наслідки обстрілу російськими військовими міста Ізюм, Харківська область. Фото ілюстративне

Унаслідок артилерійського обстрілу російськими військами в Балаклії загинули троє людей. Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.

«За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у м. Балаклія... Внаслідок цього житло людей частково зруйновано. Через обстріл загинуло троє людей», – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Це не перший випадок, коли російські військові обстрілюють Балаклію. Зокрема війська РФ 2 квітня обстріляли будівлю районної лікарні в Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребували евакуації.

3 квітня автобуси, на яких їх планували евакуювати, зазнали обстрілу з боку російських військових. А 5 квітня їх вдалося евакуювати.

За даними Харківської ОВА, Балаклія – тимчасово окупована, а міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

За даними Генштабу ЗСУ, нині російських військових стягують на Донбас і Харківський напрямок, де вони готуються до нових потужних ударів.

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