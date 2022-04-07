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Росія через санкції опинилася в найскладнішій ситуації за останні 30 років – Мішустін

За словами російського прем’єра, спроби інших держав ізолювати Росію від світової економіки «зазнають невдачі»

Росія перебуває у найскладнішому становищі за останні три десятиліття через безпрецедентні санкції Заходу, заявив 7 квітня російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

За його словами, спроби інших держав ізолювати Росію від світової економіки «зазнають невдачі».

Мішустін, якого цитує російське державне агентство ТАСС, також сказав, що ситуація відкриває нові можливості для бізнесу, оскільки іноземні компанії, які залишають Росію, звільнять простір для інших.

Західні країни поступово розширюють і посилюють економічні санкції, запроваджені, щоб змусити Росію припинити війну проти України і вивести свої сили.

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