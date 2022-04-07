Європарламент закликає запровадити ембарго на російські енергоресурси – резолюція

У Європарламенті закликають до додаткових обмежень проти Росії, зокрема негайного повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій 513 євродепутатами.

«Це має супроводжуватися планом забезпечення постачання енергоносіїв до ЄС, а також стратегією «скасування санкцій у разі, якщо Росія зробить кроки до відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повністю виведе свої війська з території України», – йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.



Крім того, європарламентарі виступають за виключення Росії з «Групи двадцяти» та інших міжнародних організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО.

Щоб зробити санкції більш ефективними, європарламентарі закликають виключити російські банки із системи SWIFT, заборонити всім російським суднам заходити в територіальні води ЄС і причалюватися в портах ЄС. Також пропонують заборонити автомобільні вантажні перевезення з Росії та в Росію.

В Європарламенті також наполягають, що поставки зброї мають продовжуватися та посилюватися, щоб дозволити Україні ефективно захищатися.

Наприклад, у США наполягають, що Росія має бути виключена з клубу 20 найбільших економік світу G20, і обіцяють бойкотувати «низку зустрічей» у форматі G20, якщо на них з’являться російські представники. Водночас у Кремлі заявляють, що «нічого смертельного» не станеться, якщо Росію виключать із «Групи 20» найбільших економік світу.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.