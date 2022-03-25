Кремль про можливе виключення Росії з G20: «нічого смертельного»

У Кремлі заявляють, що «нічого смертельного» не станеться, якщо Росію виключать із «Групи 20» найбільших економік світу.

«Формат G20 – важливий, але за нинішніх умов, коли більша його частина перебуває з нами в стані економічної війни, нічого смертельного не станеться, якщо ми залишимо формат», – цитують російські ЗМІ заяву речника президента Росії Дмитра Пєскова.

Він також звинуватив США у проведенні політики, спрямованої на «ізоляцію Росії».

Президент США Джо Байден напередодні в Брюсселі заявив, що, на його думку, Росію слід виключити з «Групи двадцяти».

«Моя відповідь – так», – сказав Байден, додавши, що остаточне рішення залежить від представників G20».

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.

Черговий саміт «Групи двадцяти» відбудеться наприкінці року в Індонезії.