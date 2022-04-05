У Росії заявили про недоотримання нафтогазових доходів

У Росії заявляють про недоотримання 302 млрд руб (понад 3,5 млрд дол) нафтогазових доходів від очікуваного рівня у березні.

Як повідомили в російському Мініфіні, це зумовлено « відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня, а також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДВ та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, у тому числі у зв'язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування».

Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв. 5 квітня ЄС оголосив про запровадження п'ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.

Заборону на імпорт російської нафти оголосили Сполучені Штати Америки і Велика Британія.

Також у березні нафтогазовий гігант Shell заявив про відмову від російських нафти та газу.

Західні санкції, що запроваджуються після початку вторгнення РФ в Україну, вже відрізали Росію від міжнародної торгівлі і фінансових ринків. Про рішення залишити чи призупинити участь у російському ринку оголосили десятки іноземних компаній.