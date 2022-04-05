В ЄС оголосили 5-ий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через «жорстоку, нещадну війну», яку вона веде, зокрема, проти цивільного населення України.

Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій:

заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, «що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії»;

повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк;

заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;

подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання;

нова заборона на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро;

заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.

«Нарешті, ми також пропонуємо додаткові списки осіб, на яких поширяться санкції. Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти», – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що нині схожі санкції проти Росії застосовують понад 40 країн.

«Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти путінської війни з вибору. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку. Слава Україні», – написала президентка Єврокомісії у твітері.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід запровадити «матір усіх санкцій»: припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, щоб запобігти повторенню «нових Буч».

Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».