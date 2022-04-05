Кулеба закликав запровадити «матір усіх санкцій», щоб запобігти «новим Бучам»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, щоб запобігти повторенню «нових Буч».

«Щоб запобігти «новим Бучам», запровадьте матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ і вугілля в Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка – і її війна – зупиниться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів варті тисяч врятованих життів», – написав Кулеба у твітері 5 квітня.

Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».