Велика Британія запровадила санкції проти «Сбербанку» і восьми російських олігархів

Британія заморозила активи найбільшого російського банку «Сбербанк».

Крім того, ще вісім російських олігархів потрапили під британські санкції, зокрема голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, співвласник «Новатеку» Леонід Міхельсон.

Пакет санкцій також забороняє інвестиції в Росію.

«Разом з нашими союзниками ми показуємо російській еліті, що вона не може вимити руки від звірств, скоєних за наказом (президента Росії Володимира) Путіна», – заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Раніше сьогодні США оголосили новий пакет санкцій, зокрема обмеження стосуються російського Сбербанку.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».