Війна в Україні може тривати «місяці або навіть роки» – Столтенберґ

Повномасштабна агресія Росії проти України може тривати довгий час, і союзникам НАТО варто бути до цього готовими. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ журналістам 6 квітня перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

За його словами, зустріч триватиме сьогодні й завтра, до неї долучиться міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми наразі в критичній фазі війни. Ми бачимо, що Росія виводить війська з півночі, щоб перегрупувати їх та перемістити на схід, де ми очікуємо масштабного наступу. Метою президента Путіна є отримати контроль над всім Донбасом та пробити сухопутний коридор між Донбасом і Росією. Ми не бачили ознак того, що Путін відмовився від амбіцій контролювати всю Україну та переписати міжнародний порядок, тож ми маємо готуватися до довгого протистояння», – сказав він.

Генеральний секретар закликав країни блоку продовжувати підтримувати Україну, зберігати санкції та посилювати власну обороноздатність.

«Україні терміново потрібна військова підтримка, ось чому важливо, аби союзники НАТО погодилися надалі підтримувати її різними типами військового обладнання, як важкою технікою, так і легкими збройними системами. Ми бачили, що ця підтримка має вплив щодня, це можна побачити на фотографіях знищеної російської техніки», – зазначив він.

На уточнювальні питання журналістів Столтенберґ висловив переконання, що війна «повинна бути завершена зараз», і президент Росії Володимир Путін може припинити її, вивівши свої війська та припинивши атаки на Україну та сівши за стіл переговорів.

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«У той же час ми повинні бути реалістичними і усвідомлювати, що це може тривати довгий час, впродовж багатьох місяців та навіть років. Ось чому ми також повинні бути підготовленими до довгого протистояння. Це стосується як підтримки України, так і збереження санкцій і зміцнення нашої оборони. Я очікую, що міністри розглянуть довгострокові перспективи, потребу бути налаштованими на довгий час», – сказав очільник Альянсу.

Він додав, що незалежно від того, скільки триватиме війна проти України, вона матиме довготерміновий вплив на світову безпеку.

«Ми бачили жорстокість, готовність президента Путіна застосовувати воєнну силу для досягнення своєї мети, і це змінило безпекову реальність у Європі на багато років. Ось чому ми почали процес у НАТО, ми доручили воєнним командувачам підготувати для політичних лідерів варіанти, аби ухвалити рішення щодо змін у політиці оборони і стримування на довгий період часу», – повідомив Столтенберґ.

За його очікуванням, рішення на довгострокову перспективу будуть ухвалені на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні цього року.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».