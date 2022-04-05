Естонія надала Україні протитанкову та іншу зброю – посольство

Україна отримала черговий транш військової допомоги від Естонії, повідомляє посольство цієї країни в цій Києві 5 квітня.

«Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними дипломатичного відомства, естонські підприємці спільно з урядом і збройними силами країни передали українським військовим «шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту».

«Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку Російської Федерації», – заявили в посольстві.

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Президент Володимир Зеленський та інші представники української влади регулярно закликають надати Україні зброю для захисту від повномасштабної російської агресії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».