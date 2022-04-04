Зеленський у зверненні до Румунії порівняв російську владу з режимом Чаушеску

Росія не приховує намірів щодо винищення українців через втрату «зв’язку з реальністю» та віру в слабкість Заходу – таку думку висловив президент Володимир Зеленський у зверненні до румунського парламенту 4 квітня.

Президент вказав на свідчення про вбивства цивільних у Бучі, а також нагадав про нещодавно опубліковану російським державним агентством «РИА Новости» статтю під назвою «Що Росія повинна зробити з Україною». Він назвав текст одним із доказів для майбутнього трибуналу щодо російських воєнних злочинів.

«У статті описується чіткий і прорахований порядок знищення всього, що робить українців українцями, та й самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати й підкорити. Сказано, що потрібно провести «деукраїнізацію» і «деєвропеїзацію» України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшої кількості наших людей у війні тільки вітається», – констатував Зеленський.

Говорячи про причини відкритої декларації таких намірів, голова держави згадав про режим румунського диктатора Ніколае Чаушеску, правління якого завершилося його стратою в 1989 році.

За оцінкою Зеленського, Чаушеску «втратив адекватність», а його режим тримався на залякуванні та репресіях.

«Румунський народ повстав і захистив себе, врятував себе. Скинувши неадекватну владу. Бо це був єдиний шлях. Чаушеску, його дружину, оточення, його Секурітате неможливо було ні в чому переконати. Так само неможливо переконати зараз у Росії й тих, хто пропагує війну. Хто віддає злочинні накази. Хто розробляє плани геноциду українського народу та знищення Української держави. Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв’язок з реальністю та готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї», – сказав він.

Другою причиною Зеленський назвав впевненість Москви у відсутності реакції Європи. При цьому він додав, що Україна – «не остання ціль російської агресії».

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«Війська окупантів уперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси – один крок, і вже до Молдови (яка є сусідом Румунії – ред.). Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії. Тому оборона українцями власної держави є фундаментальною передумовою безпеки й незалежності для Молдови», – зазначив він.

Зеленський висловив думку, що на території України вирішується доля всієї Східної та Центральної Європи. Він закликав посилити санкції, знову наголосивши на необхідності закрити європейські порти для російських суден, а також надати Україні «всю потрібну зброю».

Президент також подякував Румунії за прийом українських переселенців.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу під Києвом, де після відходу російських військ виявили сотні тіл загиблих цивільних. Зеленський назвав дії Росії «геноцидом» і закликав Захід застосувати жорсткіші санкції проти Москви.