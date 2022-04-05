США анонсують нові санкції проти Росії, в тому числі заборону нових інвестицій – Псакі

Речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 5 квітня анонсувала новий пакет санкцій проти Росії.

За її словами, пакет, ухвалений у координації з «Групою семи» та Євросоюзом, передбачає санкційні заходи, «які завдадуть збитків Росії та посилять її економічну, фінансову та технологічну ізоляцію».

«Сюди увійде заборона на всі нові інвестиції до Росії, посилення санкцій проти фінансових інституцій, компаній у державній власності Росії, санкції проти російських посадовців і членів їхніх родин. Ці заходи підважуватимуть ключові інструменти російської державної влади та завдадуть гострої та негайної економічної шкоди, а також притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путін», – сказала Псакі.

Вона додала, що мета санкцій полягає в тому, аби змусити Росію «робити вибір».

«Росія не має необмежених ресурсів, особливо зараз, враховуючи потужні санкції, які ми запровадили. Їм доведеться обирати між спустошенням залишків золотовалютних резервів, використанням нової виручки або дефолтом. Найбільша частина нашої задачі – вичерпати ресурси, які має Путін, аби продовжувати свою війну проти України», – пояснила речниця.

За словами Псакі, цього вдасться досягнути, в тому числі, через посилення тиску на фінансову систему Росії.

Напередодні радник із національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що на поточному тижні Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії. За його словами, також у найближчі дні США оголосять про додаткову військову допомогу Україні.