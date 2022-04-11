«Робимо можливе і неможливе» для оборонців Маріуполя – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще. Про це воєначальник написав 11 квітня у фейсбуці.

«Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках», – вказано в повідомленні.

10 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» повідомили, що з ними ніхто не зв’язується вже понад два тижні. Про критичну ситуацію є й кілька інших, неверифікованих повідомлень.

Також 10 квітня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вказав, що «за попередніми даними, у Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, який був оточений ворогами та поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.